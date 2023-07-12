Подмосковье 12 июля 2023, 09:39 Игорь Бутман и Лариса Долина выступят на «Джазовых сезонах» в Горках Ленинских Международный фестиваль «Джазовые сезоны»

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Музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» снова пройдет в Горках Ленинских — на этот раз концерты состоятся 19 и 20 августа. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что свое участие в мероприятии уже подтвердили Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис и другие артисты.

«Несколько лет подряд „Джазовые сезоны“ входят в десятку лучших фестивалей России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать сразу две сцены, на которых свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Фестиваль пройдет в уникальном музейном комплексе. Гости смогут не только насладиться музыкой, но и узнать об истории заповедника «Горки Ленинские».

В этом году для зрителей сыграют и споют Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`s Band и многие другие.

«Программа отличается многообразием стилей. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза и популярные артисты других жанров», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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