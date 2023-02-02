Подмосковье 02 февраля 2023, 19:26 Игорь Брынцалов вручил награды врачам Московского областного онкодиспансера

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В преддверии Всемирного дня борьбы против рака председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Московский областной онкодиспансер в рамках рабочего визита в Балашиху. Он осмотрел новое оборудование, посетил детское отделение диспансера, вручил награды врачам. Также в поездке принял участие глава Балашихи Сергей Юров.

Игорю Брынцалову показали систему лучевой терапии нового поколения. Аппарат заработал в диспансере в конце 2022 года.

«Мы посмотрели, как реализуются те планы, которые ставит перед собой центр, — речь об оснащении современным, необходимым для лечения оборудованием. Данный проект — система лучевой терапии, профинансирован за счет средств Московской области, его стоимость составляет 194 миллиона рублей. Конечно, аппарат позволяет проводить лечение совсем на другом уровне, более качественно, точечно. Новое оборудование работает на протяжении всего двух месяцев, а уже дает успешные результаты», — отметил Брынцалов.

Это уже второй ускоритель для проведения лучевой терапии, установленный в больнице. В 2023 году на новом оборудовании планируется провести процедуры для 2–2,5 тысячи человек.

«Это высокотехнологичное оборудование. И важно отметить, что оно установлено в государственном лечебном учреждении и на сегодняшний день из установленных в других госучреждениях аппарат не имеет аналогов», — сказал главный врач диспансера Владимир Асташов.

Он добавил, что если на ускорителях предыдущего типа на лечение одного пациента требуется около 30 минут, то на этом тот же самый объем с той же самой дозой и с более высоким качеством можно осуществить за 10 минут.

Также участники встречи посетили детское отделение онкодиспансера. Здесь наряду с существующей пятый год школьной группой в январе 2023 года открыли дошкольную. Обе появились в рамках федерального проекта «УчимЗнаем», они являются подразделениями балашихинской школы № 22.

В школьной группе 54 учащихся, дошкольной — 18, еще семеро родителей заключили с образовательным учреждением договоры, и скоро отправят своих детей на занятия.

«То, что внедряется здесь на базе детского отделения, достойно самых искренних слов благодарности. Данное госпитальное дошкольное отделение стало первым в Московской области. То, что дети даже во время лечения, порой длительного, имеют возможность продолжать учиться или получать дошкольное образование и при этом социально адаптироваться, общаясь друг с другом, — это очень важно», — отметил Игорь Брынцалов.

В завершение встречи состоялась церемония награждения. Знаком Московской областной думы «За верность Подмосковью» отметили главврача диспансера Владимира Асташова.

«Желаю Вам успехов! Спасибо Вам за Ваш труд на благо Московской области! Мы очень гордимся, что в нашем регионе работает отделение такого уровня во главе с вами», — сказал Игорь Брынцалов.

Также почетными грамотами и благодарностями Мособлдумы, главы городского округа Балашиха отметили восемь сотрудников онкодиспансера.

«Огромные слова благодарности за вашу работу! Наш Московский областной диспансер преображается под руководством Владимира Леонидовича и, конечно, благодаря команде. Каждый раз, приходя сюда, видим, что происходят важные изменения», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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