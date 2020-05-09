Игорь Брынцалов возложил цветы к Вечному огню в Реутове и Балашихе

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в праздновании Дня Победы. Он возложил цветы к Вечному огню на площади Победы Реутова.

В возложении участвовали также глава города Станислав Каторов, председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Валерий Нечай, а также депутаты Совета депутатов и курсанты Дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

«Тысячи реутовчан в годы войны ушли на фронт, молодые ребята, которые поставили свободу и честь своей страны выше своего счастья, своей жизни. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить их память, их, и еще миллионов наших предков, которые сейчас не с нами, но благодаря которым мы имеем возможность жить и трудиться в мирной стране, встречать эту весну и праздновать 75-летие Победы», — сказал Игорь Брынцалов.

После возложения цветов участники почтили минутой молчания память героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Затем спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отправился в Балашиху. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым он поучаствовал в торжественном митинге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

На площади Славы Игорь Брынцалов возложил цветы к Вечному огню. Память о тех, кто ковал победу, почтили минутой молчания.

«Сегодня мы отмечаем Юбилейную 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Не смотря на то, что сейчас пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование главного праздника страны, чуть позже, как сказал президент, обязательно состоятся массовые торжественные мероприятия», — сказал председатель регионального парламента.

Ну, а сегодня, я хочу сказать спасибо всем нашим ветеранам. Пожелать им крепкого здоровья, чтобы они как можно дольше оставались с нами и рассказывали молодому поколению правдивую историю великого сражения. Также, я склоняю голову перед теми героями, которые отдали свою жизнь за свободу, за светлое будущее Родины Игорь Брынцалов

Игорь Брынцалов призвал всех жителей Московской области присоединяться к празднованию Дня Победы онлайн и принять участие в акциях «Бессмертный полк», «Поющие дворы», «Минута молчания», а также исполнить песню «День Победы» в 19:00.