Подмосковье 27 февраля 2023, 22:26 Игорь Брынцалов рассказал о привлечении кадров в Подмосковье на заседании президиума Совета законодателей Публичное достояние

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Подготовку квалифицированных кадров для экономики страны обсудили на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. О том, как ведется работа в области привлечения и удержания квалифицированных кадров в Подмосковье, рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что одним из важных инструментов для управления этой сферой является целевой набор.

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«Отмечу, что у нас в Подмосковье работа в области подготовки, привлечения и удержания квалифицированных кадров выстроена системно. Мы участвуем во всех общероссийских программах и проектах, в том числе активно популяризируем платформу „Работа в России“, в рамках федерального проекта „Профессионалитет“ уже создали два образовательных кластера и еще два откроем в 2023 году», — сказал председатель Мособлдумы.

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Также Брынцалов добавил, что с 2022 года в регионе действует специальная программа «Подготовка кадров для предприятий по импортозамещению».

Спикер Мособлдумы выразил уверенность, что благодаря совмещению лучших региональных практик с федеральными инициативами получится сформировать оптимальную базу для успешной подготовки квалифицированных кадров по всем актуальным направлениям.

Также на заседании обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. Игорь Брынцалов отметил, что на заседании подчеркнули, что особенно важно обеспечить отдых для детей из новых регионов и детей участников СВО.

«В Московской области вместе с правительством и нашими депутатами мы уделим этой задаче приоритетное внимание», — сказал председатель Мособлдумы.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Московской области.

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