Игорь Брынцалов проверил ход ремонта ДК «Балашиха». Его открытие запланировано ко Дню города

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверили ход ремонтных работ в ДК «Балашиха». Дом культуры является основной площадкой для проведения городских и областных мероприятий. Помимо этого, здесь до ремонта в кружках и секциях занимались около полутора тысяч детей.

Здание ДК не ремонтировалось длительное время и не отвечало современным требованиям, поэтому было принято решение включить объект в госпрограмму «Культура Подмосковья» и провести капитальный ремонт и техническое переоснащение. Из бюджета Московской области и муниципалитета на эти цели было выделено порядка 345 миллионов рублей.

«Благодаря грамотному проведению конкурсных процедур удалось снизить общую стоимость проекта и сэкономить для городского и муниципального бюджета почти 17 млн рублей», — отметил Брынцалов.

По его словам, самым главным является качество работ. Уже проведена значительная часть ремонта, а в старом здании строительные работы уже находятся на завершающем этапе.

«В ходе осмотра мы убедились, что все отвечает стандартам качества», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что несмотря на то, что были ограничения на строительство, перед подрядчиками стоит задача ввести ДК в эксплуатацию ко Дню города Балашихи, который состоится 13 сентября.