Игорь Брынцалов проверил ход ремонта ДК «Балашиха». Его открытие запланировано ко Дню города
Здание ДК не ремонтировалось длительное время и не отвечало современным требованиям, поэтому было принято решение включить объект в госпрограмму «Культура Подмосковья» и провести капитальный ремонт и техническое переоснащение. Из бюджета Московской области и муниципалитета на эти цели было выделено порядка 345 миллионов рублей.
«Благодаря грамотному проведению конкурсных процедур удалось снизить общую стоимость проекта и сэкономить для городского и муниципального бюджета почти 17 млн рублей», — отметил Брынцалов.
По его словам, самым главным является качество работ. Уже проведена значительная часть ремонта, а в старом здании строительные работы уже находятся на завершающем этапе.
«В ходе осмотра мы убедились, что все отвечает стандартам качества», — сказал Игорь Брынцалов.
Он добавил, что несмотря на то, что были ограничения на строительство, перед подрядчиками стоит задача ввести ДК в эксплуатацию ко Дню города Балашихи, который состоится 13 сентября.