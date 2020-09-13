Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Совет депутатов Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов с сыновьями проголосовал на выборах в Совет депутатов Балашихи на избирательном участке № 60 в школе № 21 в микрорайоне Дзержинского. Также пункт голосования посетил глава городского округа Сергей Юров.

«Сегодня третий, основной — единый день голосования. Это первый раз после принятия федерального закона, когда голосование проводится несколько дней. Мы видим то, что явка гораздо больше, потому что возможность у людей была и в пятницу, и в субботу, в День города, проголосовать. <…> Сегодня с сыновьями приехали на участок по месту жительства, проголосовали, выбрали тех кандидатов, присутствие которых в Совете депутатов, по нашему мнению, важно», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что голосование проходит без нарушений. На избирательных участках соблюдаются меры санитарной безопасности.

В единый день голосования в Балашихе открылись 180 избирательных участков. Жители могут сделать выбор до 20:00. По итогам в новый состав Совета депутатов войдут 35 человек — по пять от каждого из семи округов.