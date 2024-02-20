Подмосковье 20 февраля 2024, 20:47 Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Балашихи с Днем защитника Отечества Пресс-служба Мособлдумы

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло во Дворце культуры «Балашиха». Ветеранов, военнослужащих, участников спецоперации и членов их семей ­поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов.

«Нет благороднее профессии, чем защищать свою Родину. Крайние события еще раз доказали, что наша страна умеет отстаивать свои интересы, защищать свое население и добиваться победы. Сегодня мы говорим слова благодарности всем нашим воинам», — сказал Игорь Брынцалов.

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Депутат пожелал военным здоровья, успехов, бодрости духа и общей победы. Затем Игорь Брынцалов наградил почетными грамотами Мособлдумы семь человек.

Пресс-служба Мособлдумы

«Мне посчастливилось командовать соединением, которому в этом году исполняется 100 лет. Соединение с первых дней выполняет задачи специальной военной операции. Результаты — это более 1300 награжденных военнослужащих и два Героя России», — сказал командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов. Он также поздравил военнослужащих с праздником и вручил государственные награды.

Пресс-служба Мособлдумы

Глава Балашихи Сергей Юров особо отметил работу волонтеров и правоохранителей.

«Спасибо тем, кто в тылу добровольно и бесплатно приходит с работы и плетет маскировочные сети или готовит гуманитарную помощь жителям Донбасса. Огромные слова благодарности также военно-промышленным предприятиям. Спасибо нашим МЧС, МВД, ФСБ, Следственному комитету — тем, кто сегодня вносит свой вклад в общую победу», — сказал глава и завершил выступление вручением наград.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.