Подмосковье 02 февраля 2024, 10:58 Игорь Брынцалов поздравил Филиппа Науменко со вступлением в должность главы Реутова Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в инаугурации главы Реутова Филиппа Науменко. Церемония прошла в здании городской администрации 1 февраля.

«Уверен, что Филипп Анатольевич справится со всеми стоящими перед округом задачами. Он прошел достойную школу в Балашихе, зарекомендовал себя как энергичный человек и профессионал высокого уровня. Он понимает, какая ответственность лежит на главе и что необходимо делать», — отметил Брынцалов.

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Спикер Мособлдумы пожелал новому главе Реутова добиться стратегических успехов. Особое внимание при этом нужно уделить расширению и созданию новых производств, развитию импортозамещения, поддержке участников СВО и их близких, модернизации сферы ЖКХ.

Филипп Науменко поблагодарил за доверие.

«Я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому жителю нашего города, всем присутствующим в этом зале. Я сделаю все для того, чтобы Реутов стал еще лучше и комфортнее!» — сказал глава.

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