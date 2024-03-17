Подмосковье 17 марта 2024, 10:42 Игорь Брынцалов поздравил бойцов СВО и их семьи с Масленицей в Балашихе Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов приехал в Балашиху с рабочим визитом. Спикер посетил масленичные мероприятия в ЖК «Витязь» микрорайона Дзержинского и поздравил бойцов СВО и их семьи с праздником.

«Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, удачи, хорошего настроения. И, конечно, нашим героям, которые сегодня в зоне специальной военной операции выполняют свой воинский долг — успехов, вернуться домой живыми, здоровыми и с победой», — отметил Брынцалов.

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К поздравлениям также присоединились глава округа Сергей Юров и командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов. Они пожелали всем приятного времяпрепровождения.

Для жителей микрорайона подготовили увлекательную программу: концерты, угощения, игры и сжигание чучела.

Председатель Мособлдумы также напомнил, что в этом году Масленица совпала с выборами президента. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков организовали культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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