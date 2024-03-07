Подмосковье 07 марта 2024, 20:22 Игорь Брынцалов подвел итоги работы на встрече с предпринимателями в Подмосковье Пресс-служба Мособлдумы

Читать 360tv в

Председатель Мособлдумы, депутат по Балашихинскому избирательному округу Игорь Брынцалов подвел итоги своей депутатской деятельности в округе за 2023 год на встрече с подмосковными предпринимателями. Он поблагодарил представителей бизнес-сообщества за их вклад в развитие Балашихи.

Он напомнил слова президента, адресованные Федеральному собранию о том, что запас прочности нашей экономики достаточный, чтобы чувствовать себя уверенно и идти вперед. Брынцалов отметил, что слова лидера страны находят отражение в национальных проектах. Отдельно депутат остановился на «Экономике данных».

Реклама

«Стоит задача — к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В ближайшие шесть лет, по решению президента, на реализацию нового нацпроекта будет направлено не менее 700 миллиардов рублей», — сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов подвел итоги работы в сфере поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Он рассказал, что предприятия Балашихи совместно с жителями и общественными организациями передали более 500 тонн гуманитарной помощи и поблагодарил всех за помощь.

Депутат также заявил, что Мособлдума за прошлый год приняла более 270 законов и работала над формированием регионального бюджета на 2024 год.

«Впервые его доходы выше одного триллиона рублей. Расходы также — более одного триллиона рублей. У нас увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать. Только на госпрограмму „Предпринимательство“ выделено 18 миллиардов рублей», —пояснил Брынцалов.

Бизнес получил существенную поддержку по итогам прошлого года.

«Мы расширили до 29 перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения. Продлили и расширили действие налоговых льгот для бизнеса. Ими пользуются порядка полутора тысяч организаций», — пояснил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил, что Балашиха пользуется существующими мерами поддержки. В город привлекаются инвесторы и открываются новые предприятия. Уже удалось создать 12 тысяч рабочих мест, а сумма инвестиционных средств составила 80 миллиардов рублей.

Спикер регионального парламента рассказал также, каких успехов удалось добиться в сферах культуры, здравоохранения и благоустройства. Он привел в пример открывшееся отделение детской школы искусств № 1 на улице Яганова. Также в прошлом году начался капитальный ремонт стадиона «Орион», а в зоне отдыха «Пехорка-лес» реконструировали футбольное поле.

Не менее обширные планы и на 2024 год. По словам Игоря Брынцалова, планируется отремонтировать гимназию № 1, детский сад № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный, а в новом учебном году в жилищном комплексе «Пехра» открыть школу на полторы тысячи мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».