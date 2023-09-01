Подмосковье 01 сентября 2023, 15:56 Игорь Брынцалов: около 63 тысяч педагогов Подмосковья встретили учеников 1 Сентября Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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В первый день осени в России отмечают начало нового учебного года. Подмосковье относится к празднику с особым трепетом — во многих городских округах двери распахнули отремонтированные и новые школы. Всего в этом году День знаний в Московской области встретили около 1,08 миллиона учеников и 63 тысячи педагогов, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что торжественный день наступил и для 120 тысяч первоклассников.

Мы во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым делаем все, чтобы школьники Московской области получали качественное образование в максимально комфортных условиях, а педагоги имели все возможности это образование нашим детям дать. Поэтому продолжаем реализовывать в регионе масштабные проекты — строим новые и модернизируем старые школы. Игорь Брынцалов Председатель Московской областной думы

В новом учебном году в Подмосковье после капитального ремонта откроют 63 школы. Обновленные СОШ № 3, № 12 и Салтыковская гимназия в Балашихе уже распахнули двери для детей. Председатель Мособлдумы посетил торжественные линейки во всех трех учреждениях вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и подчеркнул, что все планы в этих учебных заведениях реализовали на 100%.

Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

«В школах все отвечает современным требованиям, везде светлые, просторные кабинеты с хорошими цветовыми решениями, мебелью и необходимой техникой. И главным результатам всей проделанной работы для нас сегодня стали сияющие глаза ребят и улыбки на лицах учителей», — добавил Брынцалов.

Глава Балашихи обратил внимание на труд строителей и вклад родителей и педагогов. особо отметил заслуги строителей, педагогов и родителей. По его словам, только благодаря такой сплоченной работе все три школы подготовили к началу нового учебного года.

«Сегодня хочу поблагодарить всех — и педагогические коллективы, и активных родителей. Ведь программа капитального ремонта — это не только нагрузка на подрядную организацию, но и на весь большой коллектив школы, который на протяжении всех этих месяцев был рядом, помогал, контролировал. И сегодня мы видим результаты этой работы», — отметил Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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