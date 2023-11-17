Подмосковье 17 ноября 2023, 15:22 Игорь Брынцалов назвал «Гринвуд» примером успешного сотрудничества Китая и Подмосковья Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поучаствовал в рабочей сессии «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы». Мероприятие состоялось в комплексе «Гринвуд» и его участниками стали предприниматели из Китая. Во вемя разговора с китайским представителем он назвал «Гринвуд» примером успешного сотрудничества Китая и Подмосковья

«Пообщались с сотрудниками одной из крупных компаний, которые представлены в „Гринвуде“. Они занимаются торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Буквально за один год им удалось увеличить свою выручку в два раза — до 50 миллиардов рублей», — рассказал Брынцалов .

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По его словам, для китайского бизнеса бизнес-парк «Гринвуд» в России является хорошей стартовой точкой. Первый корпус открыли в 2010 году. Инвестиции в проект составили 250 миллионов долларов.

«Это крупнейший налогоплательщик региона. По итогам 2022 года в консолидированный бюджет Московской области перечислено более 161 миллиона рублей, за девять месяцев 2023 года — более 259 миллиона рублей», — добавил спикер регионального парламента.

На встрече Брынцалов пообщался с полномочным министром Посольства КНР в России господином Лю Сюэсун. Он назвал «Гринвуд» одним из примеров успешных взаимовыгодных партнеров.

«Союз китайских предпринимателей в России работает на территории страны уже 17 лет, и за это время мы собрали более четырех тысяч китайских компаний. Что касается „Гринвуда“ — это наша особая гордость. Это один из основных каналов выхода Китая на российский рынок», — сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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