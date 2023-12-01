Подмосковье 01 декабря 2023, 17:46 Игорь Брынцалов напомнил о доступных мерах поддержки для инвалидов в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье 380 тысяч граждан с инвалидностью получают различные меры поддержки, 29 тысяч из которых — дети. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил о доступных льготах.

«В Подмосковье ведется постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области сегодня создана целая система социальной поддержки: это и пособия, и предоставление различных льгот, и персональные помощники», — сообщил Брынцалов.

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Жители Подмосковья могут претендовать на такие меры поддержки, как: выплаты семьям в размере 13 тысяч рублей, ежемесячное пособие детям-инвалидам — 7,9 тысячи рублей, компенсация ОСАГО в размере 50%, ежемесячные выплаты на уход за инвалидами и другие.

Помимо этого, существует комплексная услуга «Инвалидность». В нее входят: предоставление соцкарты, выплаты для прохождения программ реабилитации, пособие на ребенка-инвалида и другие меры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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