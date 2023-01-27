Подмосковье 27 января 2023, 18:02 Игорь Брынцалов и Сергей Юров навестили блокадницу в Балашихе

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров встретились с жительницей блокадного Ленинграда. Они поздравили ее с годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады.

Людмила Птах поделилась своими воспоминаниями и поблагодарила гостей за внимание и подарки.

Родилась она 11 января 1940 года в Ленинграде. Когда началась осада, Людмиле Ивановне было около двух лет. Она пережила весь ужас блокады, болела дистрофией, не ходила и не говорила. Ее отец погиб на фронте, а мама работала на заводе — начиняла противотанковые мины.

«Я очень хорошо помню бомбежки. Бомбили нас круглосуточно! Каждый пятый дом был поврежден, а каждый третий — разбит. Я до сих пор не могу слышать звуки петард. Голод — это очень страшно. В Ленинграде был настоящий ад. Город держался на женщинах, подростках и детях, которые умудрялись выпускать оборонную продукцию», — рассказала блокадница Людмила Птах.

Людмила Ивановна прожила в Ленинграде 20 лет, затем в 1960 году переехала в Балашиху. Женщина проработала 45 лет в научно-исследовательском институте в Москве. После выхода на пенсию она занимается общественной деятельностью в Совете ветеранов и патриотическим воспитанием молодежи. У Людмилы Ивановны есть дочь, два внука и правнук.

«С главой Балашихи Сергеем Юровым поблагодарили Людмилу Ивановну за то, что, несмотря на преклонный возраст, она до сих пор проводит уроки мужества и встречается со школьниками города. Очень важно передавать будущим поколениям исторические сведения и помнить о подвигах, которые совершили жители блокадного Ленинграда», — написал в своем Telegram-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года, она продолжалась 872 дня. Во время осады в городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. За время блокады погибло порядка миллиона людей, из них около 600 тысяч умерли от голода.

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