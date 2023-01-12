Подмосковье 12 января 2023, 08:55 «Идут большие работы». Губернатор Подмосковья рассказал о помощи новым регионам России Губернатор Воробьев: специалисты из Подмосковья оказали помощь новым регионам Фото: Константин Семенец

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Специалисты из Подмосковья приняли участие в восстановлении гражданской инфраструктуры на освобожденных в ходе спецоперации территориях. Губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik рассказал о помощи, которую Московская область оказывает новым регионам России.

С первых дней освобождения территорий от влияния киевского режима местные жители «оказались у разбитого корыта». В регионах не было нормальных дорог, медицинской помощи. Про образование и мечтать не приходилось, пояснил Воробьев.

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По поручению президента России Владимира Путина подготовили большую программу. Ее основная задача заключалась в том, чтобы каждый регион внес свою лепту и помог восстановить освобожденные участки.

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Тельмановский, Новоазовский районы прилегают к Мариуполю. Соответственно, дороги, школы, больницы, прежде чем их восстанавливать, строить, нужно сначала разминировать, набрать на контракты строителей, людей, которые в сжатые сроки, потому что 1 сентября, зима — все это нужно успеть. Кровли. Все это требует очень интенсивной работы. Наши ребята это сделали. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

По его словам, стало поступать множество положительных откликов после того, как регион быстро смог обеспечить безопасность в этих районах.

«Что касается Бердянска, Мариуполя, там тоже большие идут работы. В частности, в Мариуполе по восстановлению. Все это делают люди, и эти люди сегодня среди нас, и именно поэтому мы здесь, чтобы им слова благодарности сказать за их вовлеченность», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил важность находиться в диалоге с этими людьми и постоянно помогать друг другу. Партнерство и единение имеют потенциально важное значение для общего успеха, для победы, заключил он.