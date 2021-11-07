Идеи жителей Люберец войдут в целевые программы для реализации в Подмосковье

Фракция «Единая Россия» включит собранные инициативы жителей Люберец в целевые программы для реализации в Подмосковье. Такое решение приняли по итогам заседания партии в Мособлдуме. Об этом сообщили в пресс-службе Люберецкого отделения «Единой России».

Председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Игорь Коханый отметил, что профильные комитеты Мособлдумы подготовят предложения и поправки к проекту бюджета на 2022–2024 годы. Уже сейчас партия начала реализацию первоочередных наказов.

«Но это не значит, что все остальные будут оставлены без внимания. Мы тщательно проработаем все собранные предложения, включим их в целевые программы и, конечно же, предусмотрим финансовое обеспечение», — подчеркнул он.

Коханый отметил, что по предложениям жителей в городском округе Люберцы провели обустройство тротуара в 1-м Поселковом переулке. Речь идет о пешеходной дорожке возле детского сада «Ромашка». Также там выполнили ремонт автодороги в Хлебозаводском проезде — общая длина отремонтированного участка составила 0,594 километра. Кроме того, в городском округе идет благоустройство парка «Лапса» и реконструкция спортплощадки в гимназии № 12.