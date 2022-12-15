Подмосковье 15 декабря 2022, 16:29 Идеи по продвижению чтения в Подмосковье озвучили на стратегической сессии

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Стратегическая сессия «Межсекторное взаимодействие в деле популяризации книги и чтения в Московской области» прошла в Российской государственной библиотеке для молодежи. В рамках мероприятия участники обсудили возможности и перспективы продвижения чтения в регионе.

Сессия была организована министерством культуры и туризма Московской области. В ней приняли участие представители российских книжных издательств, лидеры библиотечной сферы, представители издательств, и писатели.

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На мероприятии был поднят вопрос взаимодействия культуры, образования, науки и бизнеса для популяризации чтения среди различных слоев населения Подмосковья.

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«Работа с участниками сессии показала не только перспективы развития чтения благодаря внедрению новых идей и подходов, но и целый арсенал эффективных средств, которые успешно применяются, например, в книжном бизнесе», — сообщил заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

В результате сессии участники озвучили возможные пути продвижения чтения в регионе, куда вошли: реклама книг перед кинопросмотрами, создание парковых читальных зон с инфраструктурой, открытие библиотек в торговых центрах и многое другое.

Нововведением могут стать book-дискотеки в Подмосковье. Они будут представлены в формате квеста по мотивам книг. Кроме того, в ближайшее время будет разработана цифровая платформа, которая предоставит пользователям доступ ко всем культурным событиям региона.

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