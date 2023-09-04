Подмосковье 04 сентября 2023, 10:09 Идеи по применению нейросетей в работе с обращениями жителей предложили в Подмосковье

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Участники конкурса «Лидеры России» от Подмосковья предложили использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО. Суть идеи выслушал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин. Он встретился с конкурсантами в Информационном центре Московской области.

«Инфоцентр — такая точка инноваций, мы запустили ее в этом году. Здесь представлены решения по работе с информацией, в том числе содержащие в себе элементы искусственного интеллекта. Над этим мы активно сейчас работаем», — рассказал участникам конкурса Вячеслав Духин.

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По словам зампреда, эффективный диалог с жителями — одна из ключевых задач для региона. Ежедневно через различные каналы поступает около пяти тысяч обращений, на которые необходимо не просто отреагировать, но и дать ответ, удовлетворяющий человека. Учитывая масштабы области, это сложная задача, для решения которой активно применяются новые технологии.

Участники конкурса «Лидеры России» рассказали, что изучили опыт работы с обращениями жителей на основе искусственного интеллекта в 20 регионах России и 10 зарубежных странах. Также они провели собственный опрос населения. Предложение команды — создать информационную систему из 25 сервисов по обработке обращений с использованием языковых и классификационных моделей. Это позволит сократить трудозатраты и время обработки запросов.

«Когда мы получили задание, то очень быстро собрались и приступили к основной проектной деятельности. У нас сложилась уникальная команда. Больше половины участников — это лидеры цифровой трансформации в России. Многие из них руководят соответствующими блоками в своих организациях», — отметил участник команды, руководитель проектного офиса АО «Атомэнергопром» Дмитрий Продон.

В команде 10 человек, представляющих «Сбербанк», РАНХиГС, Институт точной механики и вычислительной техники, научно-исследовательское предприятие, Школу «Тропарево» и другие организации. По словам участников, их опыт совместной работы над IT-проектами очень пригодился при решении кейса.

Фото: Антон Чернов.

Все предложенные в рамках конкурса проекты после оценки экспертов будут переданы губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Лучшие идеи смогут найти практическое применение.