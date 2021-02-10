Почти 5 тысяч жителей Подмосковья предложили на «Доброделе» идеи для борьбы с пробками

Уже 4,6 тысячи жителей стали народными экспертами в Подмосковье по борьбе с пробками. Они поделились на портале «Добродел» своими идеями о том, как улучшить движение. Сделать это помог онлайн-опрос.

Его открыли десять дней назад, а продлится он до 30 июня. И уже в первые дни к проекту подключились тысячи человек.

Жители определят самые загруженные участки, помогут понять причины появления заторов. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Активнее всего в опросе участвуют жители Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцова и Ленинского округа Алексей Гержик.

Участники опроса отметили, что пробки возникают чаще всего на Т-образных и Х-образных перекрестках. Это происходит из-за высокого трафика и несовершенства работы светофоров.

На портале «Добродел» жители внесут личные предложения по борьбе с пробками в своих городах. Там они смогут рассказать о наличии светофоров на участках и причинах, по которым стоят в пробках.