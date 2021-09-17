«Идеальные условия»: Москалькова оценила работу центра наблюдения за выборами в Одинцове

Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе создал идеальные условия для работы следящих за чистотой процесса. Об этом в беседе с «360» заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я, как депутат Госдумы двух созывов, неоднократно участвовала в наблюдении на выборах. И, конечно, такого формата и инструментария мне не приходилось никогда видеть», — поделилась она.

Она подчеркнула, что сегодня в Одинцово приехали омбудсмены из шести государств, которые поделились с ней, что никогда не сталкивались с таким опытом.

«Некоторые делегации сказали, что, увидев эти технологии, поняли, что мы стоим на первой ступени и Россия очень сильно, успешно развивается в новых технологиях, обеспечивающих гарантии избирательных прав», — добавила Москалькова.

Она отметила, что иностранные наблюдатели проявляют небывалый интерес к организации выборов. Они делают фотографии и пересылают в свои аппараты, чтобы перенять российский опыт.

Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021» открыла в Одинцовском городском округе Общественная палата Московской области при поддержке правительства региона.

В помещении оборудовали видеостену, куда выводят трансляции с видеокамер, установленных на избирательных участках. Наблюдение за выборами будет круглосуточным.

Член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев заявил, что подмосковный центр наблюдения стал одним из лучших в стране.

«Мы показали пять центров, которые, на наш взгляд, являются образцовыми, лучше всего подготовленными, в это число входит центр общественного наблюдения Московской области», — заявил он.

По словам Григорьева, Общественная палата Московской области провела огромную работу, обучила и подготовила огромное количество наблюдателей и создала единую систему контроля за проходящим голосованием.

«Задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования», — подытожил общественник.

Жители Московской области на проходящих выборах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы и Московской областной думы. Кроме того, в семи городских округах выберут новых членов муниципальных советов.