Сельскохозяйственное чудо. Идеального кролика создали в Подмосковье

В Подмосковье вывели новую породу кроликов. На ее создание у селекционеров ушло целых семь лет. Цель ученых — создать таких животных, мясо которых сможет заменить крольчатину из Европы.

Новые кролики называются «Родник» — в честь поселка Родники в Раменском городском округе, где их вывели селекционеры. Ученые хотели создать «мясную» породу и заменить французскую и бельгийскую крольчатину российской.

Новые кролики получились из трех пород — белого великана, шиншиллового и калифорнийского. Они быстро растут и набирают вес. Содержат их на ферме при научно-исследовательском институте пушного звероводства и кролиководства в шедах — специальных кроличьих домах. Условия, конечно, спартанские — ни модных вольеров, и тем более никаких температурных режимов для комфортной жизни. Но новая порода приспособлена к российской погоде. Ученые говорят, это идеальный кросс для разведения. Сейчас их на ферме живет более тысячи.

Источник фото: телеканал «360»

В одном килограмме мяса кролика белков содержится больше, чем в 1,5 килограммах говядины. Мясо получается полезнее, и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, из всего мяса, что ест человек не менее 5% должно приходиться на крольчатину.

Сами сотрудники НИИ признаются, кролик — в топе их любимых блюд. Во-первых, мясо диетическое, и лишние килограммы точно не грозят. Во-вторых, — гипоаллергенное, поэтому чаще всего паштеты для маленьких детей готовят из кроликов.

Источник фото: телеканал «360»

Но нельзя так просто взять и скрестить три породы кроликов наугад. Сначала в НИИ проводят исследования. Выясняют, у каких особей есть сильные гены, которые отвечают за молочность, рост, приспособляемость к погодным условиям и другие. Полученные данные передают селекционерам, а они уже решают кого с кем свести, чтобы получилась идеальная порода. Подмосковными кроликами заинтересовались фермеры Узбекистана. Даже специально приехали в Раменский городской округ — лично увидеть сельскохозяйственное чудо. В их стране решили массово перейти с говядины и курицы на крольчатину. Покупать в Европе — дорого. От 80 до 120 евро за тушку. У нас — в пять раз дешевле.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы кроликами живем. В последнее время многие узбекские семьи переходят с говядины и баранины на крольчатину», — отметил председатель правления Ассоциации кроликоведческих хозяйств Узбекистана Абдураззак Ибрагимов.

На новую породу научно-исследовательский институт получил патенты. Но пока Министерство сельского хозяйства области не дает разрешения на разведение кроликов в промышленном масштабе для продажи. Но ученые не опускают руки. Верят, что в будущем подмосковных кроликов будут сметать с полок магазинов не только России, но и соседних стран.