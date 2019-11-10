Идеальное тело в 41 год: чемпионка по бодибилдингу из Люберец раскрыла секреты вечной молодости

Жительница Люберец за год до сорокалетия «ударилась» в бодибилдинг и стала лучшей в Центральном федеральном округе. Она тягает пятидесятикилограммовую штангу, но при этом остается женственной. Своим спортивным примером Елена Жильцова заразила окружающих. Сын, например, многого добился в гимнастике.

Ее размер одежды — XS, но ей несложно сделать приседы со штангой в 55 килограммов. Еще она каждый день бегает — в среднем, по 10 километров. Ежедневные тренировки стали частью жизни Елены Жильцовой два года назад, когда ей было 39.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь она — лучшая на чемпионатах по бодибилдингу в Москве и Центральном федеральном округе.

Мам, с тобой ходить, как на «Гелике», говорит ездить, потому что такое внимание, так смотрят. Я когда после соревнований стала появляться в социуме, в магазинах — очень непривычная была реакция людей Елена Жильцова чемпионка соревнований по бодибилдингу в Москве и ЦФО

Источник фото: телеканал «360»

Желающие познакомиться находят ее аккаунты в сети. Подсписчиков — под четыре с половиной тысячи человек. Здесь, в основном, только красивые снимки со сцены. То, что происходит за кулисами чемпионатов, не публикуется.

Источник фото: телеканал «360»

«При мне было такое: когда девчонок награждали, им вручили цветы, медали, подарки и все такое. И они возвращались за кулисы, девчонке попадает от розы капля воды на грим. А он такой — если капля воды попала, он сразу плывет. Она так расстроилась, скандал устроила, чуть ли не подралась», — рассказывает Елена Жильцова.

Источник фото: телеканал «360»

Ради одного выхода в среднем тратится по 70 тысяч рублей. Купальник, туфли, макияж, тот же автозагар — это недешево. А призовые часто меньше, чем у мужчин-бодибилдеров.

Источник фото: телеканал «360»

Живя рядом с такой мамой, спортом приходится заниматься и когда лень, и с плохим настроением. У сына Елены — десятки медалей за соревнования по гимнастике. Мальчик уже в сборной Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировки обычно проходят без родительского участия. Но она находит время, чтобы побольше побыть с сыном — у обоих плотный график занятий и соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

А вот пищевые привычки в спортивной семье такие же, как у большинства. На столе всегда есть сладости. А вот на завтрак — яичница или каша.

«Овсянка — где-то грамм 70 взвесить, завариваю сразу, молоко стараюсь не употреблять. Из-за того, что я много тренируюсь, у меня минимум 4-5 яиц на завтрак. Из них я оставляю только два желтка», — делится Елена Жильцова.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один рецепт — как быстро привести себя в форму. Сначала — кардио — эллипс или бег на месте подготовят к тренировке и разбудят организм, после — силовые упражнения.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы хотите добиться упругости в нужных местах, повторяйте. Лучше, если прогнать комплекс упражнений раза три-четыре.

Источник фото: телеканал «360»

Свернуть со спортивной дорожки проще простого, но это точно не про Елену. В ближайшие пару месяцев она планирует покорить Европу и мир. Так и говорит: надо успеть сделать все, что возможно.

Источник фото: телеканал «360»

Не останавливает даже отсутствие денег на участие в чемпионате. Добиваться невозможного стало уже ее привычкой.