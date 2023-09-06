Подмосковье 06 сентября 2023, 19:59 Шестой этап Гран-при российской дрифт-серии состоялся в Москве

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На автодроме Moscow Raceway в Москве состоялись соревнования по автоспорту. Это уже шестой этап Гран-при российской дрифт-серии.

Перед стартом все ненадолго забывают про конкуренцию и ожесточенную борьбу между пилотами. Здесь все становятся одной командой. И болельщики тоже. Мало кто упускает возможность поговорить с кумиром, взять автограф или просто пожелать удачи.

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Любители автоспорта или просто люди, жаждущие зрелищ, — неважно. По каким бы причинам ты не оказался на автодроме, знай, доза адреналина тебе обеспечена.

«В детстве, когда я только начинал этим заниматься, я ехал только для зрителя, когда я был не в команде. Я ехал, старался где-то специально поджать тормоз, чтобы было больше дыма, и это зрителям нравилось», — рассказал пилот Денис Сорокопуд.

Каждый пилот здесь выкладывается на 100% процентов, чтобы показать лучший результат.

Шестой этап — это обратная конфигурация. Если до этого пилоты ехали с горки против часовой стрелки, то сейчас все наоборот.

«В обратную сторону… Ну просто хотя бы потому, что это обратная конфигурация, чтобы зрителям было интересно. И пилотам тоже очень интересно и сложно, потому что в обратную стороны мы едем, когда только был второй сезон. В прошлом году попробовали, и результат превзошел все наши ожидания», — сообщил руководитель серии Дмитрий Добровольский.

В итоге первое место занял 20-летний Владислав Попов. Это его первый подиум в чемпионате и первый выигранный этап в карьере.

Седьмой этап и финал летнего сезона пройдет в Сочи 15 и 16 октября.