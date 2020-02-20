И целого мира мало! 80-летняя врач из Лыткарина объездила 30 стран и продолжает путешествовать

Лидия Трифонова отметила 80-летний юбилей в октябре прошлого года, день рождения весело отметили в ресторане. А на этот год себе в подарок пенсионерка уже приготовила несколько путешествий.

«Еду в Чечню на три дня: 7-е, 8-е, 9-е. А летом собираюсь в Монголию», — делится врач анестезиолог-реаниматолог Лидия Трифонова.

Монголия — это еще не самая экзотическая страна, в которой побывала бойкая пенсионерка. За ее плечами — Япония, США, Великобритания, Индия, Китай. Всего около 30 стран.

Источник фото: телеканал «360»

«Вся Европа. И Франция, и Венгрия, и Чехословакия, и в Италию я ездила, и в Швейцарию. На Канары я ездила», — рассказывает Лидия.

Путешествия для нее — все. Отовсюду, где была, Лидия Николаевна привозит сувениры и магниты, да еще и фотографирует сама.

«Как пошла на пенсию, так я путешествую. Когда вырастила детей, освободилась, с мужем развелась. Ну чего делать? Начала путешествовать», — рассказывает Лидия Трифонова.

Источник фото: телеканал «360»

Лидия Александровна не знает английского, поэтому для путешествий покупает пакетные туры.

«В Японию путевка замечательная, самолетом. 50 тысяч стоила. Ну это по тем временам дороговато. В Китай тоже — 50. Потом поехала на Байкал, и ближе, а те же 50. И вроде на Родине, а те же 50», — говорит Лидия.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, возникает вопрос — откуда деньги на такое явно недешевое увлечение у врача-пенсионера?

«Зарплата и пенсия вместе мне дает возможность поехать. Раньше я ставила и пенсию вообще не трогала. И за год у меня набиралось, и я могла поехать куда-то», — рассказывает Лидия Трифонова.

Кстати, Лидия Александровна продолжает работать. Она действующий анестезиолог-реаниматолог в Лыткаринской больнице. Проработала 56 лет, места службы никогда не меняла. Ее здесь все знают и любят, конечно.

Источник фото: телеканал «360»

К 80-летию Трифоновой выдали в больнице денежную премию.

«Я знаю, что здоровье ее особо не подводит. Человек очень активный. Любит путешествия. Любит исследовать мир. Дай бог, чтобы каждый пенсионер в нашем городе так же проводил свои года. И так же проводил свой досуг», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Вадим Головин.

В принципе, пенсионерам в Московской области тоже сейчас предоставляют возможность путешествовать. Организаторы проекта «Активное долголетие» возят их по самым красивым местам Подмосковья. В Новый Иерусалим, Сергиев Посад, Коломну — причем абсолютно бесплатно.

Мы с Лидией Александровной приехали в усадьбу Быково, ей понравилось. И хотя у нее своя индивидуальная программа «Активное долголетие», Трифонова заинтересовалась проектом.

После съемки неутомимая путешественница отправилась на дачу.