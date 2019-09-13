И поиграть, и пообщаться. Большая детская площадка открылась в зарайской деревне Ерново

В городском округе Зарайск в этом году установлены две новые игровые площадки по губернаторской программе. Одна из них открылась в деревне Ерново. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Одна новая игровая площадка по губернаторской программе установлена в городе, и еще одна — на селе.

Новое игровое сооружение теперь радует маленьких жителей деревни Ерново. Помимо ярких цветов и разнообразия элементов, отличительная черта новых площадок — это внушительные размеры, ее площадь составляет 450 квадратных метров.

Детская площадка — это серьезная конструкция, которая должна отвечать ряду требований. Например, на площадках применяют мягкое прорезиненное покрытие, которое помогает уберечь детей от разбитых коленок и локтей.

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Александр Простоквашин напомнил, что зарайцы получили такой подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Новый игровой комплекс открылся на улице Ленинская у дома № 49. Теперь игровые и спортивные комплексы осваивают сельские ребята. Хочется надеяться, что такую красоту они будут беречь», — подчеркнул замглавы администрации муниципалитета.

На площадке можно и поиграть, и попробовать свои силы на спортивных тренажерах, и просто пообщаться, присев на красивые скамейки. Кстати, спортивными тренажерами могут пользоваться не только дети, но и взрослые, ведь спортивные установки выдерживают нагрузку до 200 килограммов.

«У нас замечательный праздник — мы получили отличную игровую площадку. Радует, что она рассчитана на детей разного возраста, и — что немаловажно — абсолютно безопасна», — прокомментировала жительница деревни Ерново и многодетная мама Татьяна Борисова.

Все конструкции детской площадки выполнены из современных материалов, которые имеют все необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям ГОСТа.

«Очень важно, что эскизный проект площадки был согласован с жителями. Также они принимали участие и в выборе игровых элементов. Игровая площадка доступна жителям круглый год», — акцентировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Теперь юные жители Зарайского округа могут по достоинству оценить все преимущества нового современного игрового комплекса.