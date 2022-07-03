И коровы сыты, и лисы целы. Как москвичи переехали в Чехов и открыли свою сыроварню

Всего за три года многодетная семья Михальковых из Москвы создала в чистом поле городского округа Чехов ферму и сыроварню. Сыроварня «Черный лис» производит масло, творог и сыр.

«Было сложно начать идентифицировать себя. Я как-то стеснялась. Правда, многие люди не понимали. Мы вот корову завели и у нас потом стала расти ферма. И люди стали нас узнавать и что нас поразило — это огромное уважение. Огромное уважение совершенно разных людей перед этим трудом и огромная благодарность», — сказала владелица фермы-сыроварни «Черный Лис» Валерия Михалькова.

Муж Валерии Константин Михальков рассказал о том, что коровы у семьи появились случайно.

«Нам один из местных фермеров предложил приобрести корову. Половину молока ему, половину нам. А поскольку у нас много детей, мы покупали много молочки. В итоге мы пришли к тому, что корова должна жить у нас, дети с ней должны общаться более полноценно. А к этой корове появилась еще корова, еще корова и еще. И вот так выросло хозяйство», — поделился владелец фермы.

Михальковы не жалеют, что рискнули и начали свое дело. За три года в чистом поле появилась ферма на 40 коров, которая производит качественные сыры. Есть и сложности: многомиллионные расходы и дефицит квалифицированного персонала. Предприниматели отмечают, что найти сейчас хорошую доярку очень сложно.

Но фермеры не собираются отступать и считают фермерство делом своей жизни. Особенный взгляд у Михальковых и на подход к животным. Валерия и Константин относятся к ним, как к своим партнерам. Им важно создавать для животных комфортные условия, обеспечивать им выгул, а не просто держать в стойле.

«Как бы это странно ни прозвучало — животные для нас в первую очередь друзья. Они позволяют нам жить. Мы о них заботимся. И, честно говоря, у нас есть пара коров, которые уже не доятся в силу возраста определенного. Но они доживают свою пенсию, на мясо мы их точно не отдадим», — рассказали Михальковы.

Именно поэтому при ферме есть сыроварня, но нет мясного цеха. Название проект тоже получил в честь любимого животного — лиса, который живет на ферме.

«Он был на меховой выставке. Из него чуть не сделали шапку. Я, честно говоря, не знала, что можно прийти на меховую выставку, увидеть лисенка в клетке и сказать, да, мне из него шапку. В общем, знакомые знакомых не выдержали, выкупили. И отдали сюда на ферму. Кстати, ему даже посвятили сыр с чернилами каракатицы, который он очень любит», — поделилась Валерия Михалькова.

В планах у семьи Михальковых увеличивать поголовье животных и расширять производство. В своей жизни они видят миссию — накормить своих детей и людей в целом настоящей живой едой. И показать пример того, что путь фермера доступен и по нему тоже можно идти с удовольствием.