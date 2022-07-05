Жители Подмосковья показали в соцсетях сильный град. Он прошел 5 июля в Клинском и Солнечногорском районах.

«Такой грохот, что землю трясет, град и молния. Шум, гул и треск», — рассказал житель Солнечногорска.

Женщина из того же города около полудня сообщила о дожде с градом.

Сайт «Москва 24» показал крупный град в Клинском районе, совсем недалеко от Москвы. Там градины размером с монету покрыли весь тротуар. Люди спрятались под козырьками, чтобы переждать.

Центральное УГМС зафиксировало ливень днем 5 июля в Дмитрове.

По прогнозу Гидрометцентра России, осадки пройдут в Москве и Подмосковье во второй половине дня 5 июля. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. В среду обойдется без катаклизмов — переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

В целом лето не будет жарким, предупредил в интервью «Известиям» научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.