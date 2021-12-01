Регион с перспективами. Подмосковье будет сотрудничать с ОАЭ в образовательных и инвестиционных проектах

Московская область рада сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах. Благодаря дружеским отношениям двух стран можно выстроить взаимоотношения как в экономике и туризме, так и в совместной работе над культурными или образовательными программами. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.

Историческая дружба

Глава Подмосковья подчеркнул, что Арабские Эмираты региону хорошо знакомы. Андрей Воробьев поприветствовал делегацию и отметил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве в разных сферах. Только в первом полугодии 2021 года товарооборот составил 40 миллионов долларов.

«Последнее время активное сотрудничество: только что прошла выставка, буквально на днях, я знаю, будет большая делегация России также представлена в ОАЭ. Мы, со своей стороны, рады вас видеть, готовы сотрудничать, обсуждать различные проекты, инвестиции, конечно. Ну и просто иметь добрые, дружеские отношения, потому что на их базе можно много что выстроить: и экономику, и туризм, и различные культурные, образовательные программы», — уточнил Воробьев.

Мухаммед Ахмед аль-Джабер начал свое выступление с поздравления с 50-летним юбилеем установления дипотношений между Россией и ОАЭ. Он также подчеркнул, что следующий год станет очень важным. Посол отметил, что сейчас между Россией и ОАЭ установились очень теплые отношения, которые развиваются по всем направлениям и имеют большой потенциал для дальнейшего сотрудничества — с возможностью выйти на новый уровень.

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Инвестиции в Подмосковье

«Московская область крайне интересна для эмиратских инвесторов как один из самых перспективных в России с самым значимым потенциалом развития, что во многом определяется его территориальной близостью к Москве», — подчеркнул посол.

Он попросил Андрея Воробьева создать перечень перспективных инвест-проектов в регионе, чтобы с ним могли ознакомиться потенциальные инвесторы из ОАЭ. Мухаммед Ахмед аль-Джабер подчеркнул, что особо пристальное внимание руководители двух стран уделяют трудностям в сфере образования.

Сейчас при поддержке Суверенного инвестиционного фонда ОАЭ Mubadala в Московской области реализуют ряд значимых программ. В их числе первый в России пилотный проект в сфере ядерной медицины, который запустили в Подольске и Балашихе, а также создание логистических комплексов в Солнечногорске, Чехове, Дмитровском и Наро-Фоминском. Инвестиции направлены в строительство ЦКАД и развитие торговых сетей.

Образование

В сентябре 2021 года представители Министерства государственных дел ОАЭ посетили один из лучших образовательных комплексов Подмосковья — гимназию имени Е. М. Примакова. В результате они оказались заинтересованы в создании филиала учебного заведения в Абу-Даби — все расходы на себя возьмет принимающая страна. Посол отметил, что, прежде чем остановиться на этом учебном заведении, они провели оценку нескольких образовательных учреждений, а также выслушали рекомендации делегации Министерства по делам президента ОАЭ.

Мухаммед Ахмед аль-Джабер подчеркнул, что школа имени Примакова соответствует всем требованиям по управлению учебным заведением, а консультации с администрацией уже проводились.

«Предлагается, чтобы эмиратская сторона взяла на себя ответственность по надзору за администрацией школы в Абу-Даби. И чтобы у школы имени Примакова было членство в совете директоров школы, который является высшим административным органом», — заявил посол.

Источник фото: press__mo / Instagram

Он также отметил, что стороны уже согласовали график этапов строительства и открытия школы в Абу-Даби — планируется, что она будет готова 9 сентября 2022 года. При этом Министерство по делам президента ОАЭ в обмен на сотрудничество будет выделять администрации школы деньги на текущие бюджетные расходы.

«Со своей стороны мы выражаем готовность, хотя хотели бы удостовериться в желании руководства Московской области в участии. Следовательно, в случае вашей заинтересованности мы отправим письмо от посольства ОАЭ в РФ, а не от Министерства по делам президента ОАЭ. Пользуясь данной возможностью, благодарю вас еще раз за усилия, направленные на укрепление двусторонних взаимоотношений между нашими странами», — сказал посол.

Мухаммед Ахмед аль-Джабер также подчеркнул, что у Московской области и ОАЭ есть все возможности для сотрудничества. Он выразил уверенность, что они могут достичь больших успехов и вывода наших взаимоотношений на новый уровень.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил делегацию за интерес к сотрудничеству.

«Что касается образовательных проектов, в том числе гимназии Примакова, безусловно, поверьте, мы готовы быть партнерами. Но в каждом партнерстве очень важно соблюсти обязательства, чтобы проект, в который, я знаю, вы вкладываете большую энергию, рассчитываете на большие перспективы этой школы, выглядел достойно. Поэтому мы это обсудим еще и дополнительно, нюансы и детали», — заключил он.