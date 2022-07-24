Участниками акции «Ночь в парке» стали более двух тысяч жителей и гостей Реутова

Центральный парк городского округа Реутов в ночь на воскресенье, 24 июля, стал местом притяжения жителей и гостей. В рамках проекта «Лето в Подмосковье» там прошла акция «Ночь в парке», в которой приняли участие около 2000 человек.

Пришедшие в парк приняли участие в организованных для них мастер-классах, а также посмотрели работы реутовских мастеров.

«В ночь с 23 на 24 июля в нашем Центральном парке в рамках проекта „Лето в Подмосковье“ прошла акция „Ночь в парке“. Пришедшие гости смогли поучаствовать в конкурсах, послушать ретромузыку и насладиться песочной анимацией», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Открыла мероприятие художница Марина Сагулина. Она занимается песочной анимацией. Под сопровождение произведений Паганини она нарисовала изображения, посвященные музыке.

Вечер продолжило выступление кавер-группы «ИП», исполнившей ретрошлягеры. Пространство перед сценой превратилось в танцевальную площадку.

Пришедшие в парк смогли посмотреть на выставку работ мастера художественной выставки Олеси Горячевой, экспонаты художника — декоратора предметов интерьера Маргариты Низкой и коллажи художника Надежды Нелюбиной.

Кроме того, на площадке прошло два мастер-класса, где участников научили делать романтические фонарики и букеты из сладостей. Гости акции «Ночь в парке» сделали запоминающиеся фотографии в фотозонах, расставленных на площадке.

Каждые выходные парки городского округа Реутов посещают тысячи людей. Там организован досуг для всей семьи, проводят игровые программы и мастер-классы, многочисленные спортивные мероприятия и организуют другие развлечения.