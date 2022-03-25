«И гении не достигают ничего в одиночку». Воробьев раскрыл секрет успешной работы

Должность губернатора возлагает на человека огромную ответственность. Секрет успеха его работы — в сплоченности команды. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард».

«Что бы ты ни хотел делать хорошо, это требует усилий, желания, любви к тому делу, которому [каждый] посвящает свою жизнь, — программированию, военному делу, любой другой профессии. Губернатором быть весьма непросто. По причине того, что огромная ответственность на тебя ложится», — сказал глава Московской области.

Воробьев отметил, что, как правило, простой человек отвечает в первую очередь за себя и свою семью. И такое поведение нормально. Жизнь меняется, когда появляются дети: приходит ответственность, забота.

«И здесь очень важно понять: чтобы добиться какого-то результата, ты должен быть профессионалом, знать детали. <…> Гении есть, но они не достигают ничего в одиночку. Много книг об этом написано», — пояснил губернатор, приведя в пример историю Альберта Эйнштейна и его работу в патентном бюро.

По словам Воробьева, именно те, кто работал, общался и спорил с ученым, в итоге сделали из Эйнштейна великого физика.

Команда — вот я к чему говорю. <...> В вашем возрасте я считал, что мечты сбываются редко. А в своем возрасте считаю, что мечты сбываются, если к этому подключить усилия и объединить команду. И губернатор, и мэр, и любая успешная система сильна, когда есть команда Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Глава региона заметил, что сила команды заключается в сплоченности, доверии и, конечно, правде.

«Команда — это где кто-то делает что-то лучше, чем ты сам. Быть губернатором — большая ответственность. Ключевой успех, темп, скорости, перемены зависят от работы команды. А она работает тогда, когда есть свобода, доверие. Когда ее члены разделяют идеологию того, что перемены должны заметить жители. Это очень интересная работа, я ей очень дорожу», — признался Воробьев.