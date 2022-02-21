Строительство дорог в Московской области идет полным ходом. Однако объекты нужно давать досрочно, в крайнем случае — в срок. Такое заявление на заседании регионального правительства сделал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наша задача, чтобы эти объекты сдавались досрочно. Скажем так, худший вариант — это в срок», — сказал он.

Речь идет о федеральных и региональных дорогах.

«Самая знаковая из них — Северный обход Лобни», — добавил Воробьев.

Он рассказал, что этот объект строится при участии федерального правительства. Для Подмосковья важно, чтобы работающие над этой дорогой люди чувствовали вовлеченность и поддержку региона.