Подмосковье 01 сентября 2023, 14:51 Худрук театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев получил орден за заслуги в области культуры Министерство культуры и туризма МО

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Орден «За заслуги в культуре и искусстве» присвоили художественному руководителю Московского областного академического театра «Русский балет» Вячеславу Гордееву. Награду вручил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

«Вы однажды сказали, что ваша жизнь — это постоянный бой с самим собой. Видя ваши достижения и то, как развивается ваш театр „Русский балет“, можно утверждать одно: в этом бою вы — абсолютный победитель! Желаю больших творческих успехов, аншлагов театру и новых премьер», — сказал Василий Кузнецов при вручении ордена.

За вклад в развитие законодательства первой степени Вячеслав Гордеев также получил знак Московской областной думы. Награду вручил депутат Олег Рожнов.

На торжественной церемонии артисты театра представили балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в новой хореографической редакции Вячеслава Гордеева. В конце постановки Мстислав Арефьев, исполнивший партию молодого Дон Кихота, получил звание заслуженного артиста Московской области.

Театр «Русский балет» создан в 1981 году как ансамбль из 16 человек. В 1984 году руководителем коллектива стал премьер Большого театра народный артист СССР Вячеслав Гордеев. В репертуар коллектива вошли лучшие произведения мирового классического наследия. В 1989 году труппа была преобразована в театр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.