Подмосковье 16 февраля 2023, 22:48 Худрук Дома культуры из Воскресенска получил стипендию губернатора Подмосковья

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В Воскресенске сотрудник ДК «Хорлово» Илья Ермишин получил стипендию губернатора, победив в номинации «Молодой талантливый автор Московской области». Средства пойдут на создание иммерсивного спектакля в народном стиле «Букет», рассказал худрук фольклорного театра «Вечорка».

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Как отметил автор спектакля, он будет сделан на основе славянской мифологии. Постановка будет состоять из нескольких отдельных историй, объединенных общим сюжетом.

«Иммерсивность — это принцип полного включения зрителя в процесс. Здесь есть и специфика работы со звуком — объемное звучание, которое происходит вокруг гостей. Также некоторые сцены происходят вокруг зрителя, погружая его полностью в атмосферу и делая его полноценным действующим лицом», — рассказал Илья Ермишин.

В Доме культуры Воскресенска под руководством Ильи уже восемь лет развивается фольклорный театр «Вечорка». Ребята тут учатся не только актерскому мастерству, но и работают над речью, изучают основы акробатики, хореографии и вокала. Многие из учащихся поступают в колледжи и вузы искусств.

«У нас в коллективе 24 участника. Ребята все разные — у кого-то лучше получается петь, у кого-то танцевать. У каждого ребенка свои таланты, и наша задача — их раскрыть. Самое главное — у нас царит творческая атмосфера, постоянно стараемся относиться ко всему происходящему вокруг с позитивом», — рассказал Илья Ермишин.

Илья Ермишин уже получал в прошлом году стипендию губернатора Подмосковья на создание русского народного мюзикла «Колесо».

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