Подмосковье 03 января 2024, 15:28 Художница из Волоколамска представила свои работы на выставке Художница Кристина Власова открыла свою выставку «Вдохновение» в Волоколамске

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Выставка работ художницы и преподавателя студии «ДарВинчи» Кристины Власовой открылась в Волоколамске. Экспозицию разместили в Доме культуры «Волоколамец».

Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина

Для Власовой эта первая выставка, девушка своими работами хочет вдохновить остальных жителей города и своих учеников.

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«Идея заключалась в том, чтобы показать свой уровень и вдохновить на занятия искусством остальных посетителей. Оказалось, что другим ученикам тоже интересно посмотреть на работы наставника. Несколько работ выполнила акварелью, но большая часть написана на холсте маслом», — сказала она.

Власова отметила, что пейзажи можно написать за несколько часов, тогда как на копии работ великих художников уходит масса времени.

«Если это копии картин Шишкина или Репина, то нужно сразу изучить, чем именно он ее писал. Нужно учитывать, что в подобных работах всегда есть подложка. А вот учебные натюрморты писать быстрее, в них ты всегда можешь что-то добавить или изменить. В среднем на работу маслом уходят два-три дня», — добавила преподаватель.

Всего в «Волоколамце» выставили порядка 20 работ Власовой. Сюда ежедневно приходят взрослые и дети, а многие горожане подолгу разглядывают каждый штрих на картинах. Ученики художницы тоже посещают выставку и расспрашивают преподавателя о нюансах создания той или иной работы.

Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина

«Когда начинала работать с детьми, то думала, что это будет тяжелее. Но получилось так, что мы быстро нашли общий язык с малышами. Для меня это открытие», — поделилась она.

В будущем Власова хочет больше развиваться в сфере живописи. В этом жанре она работает всю свою жизнь.

«Мечтаю поступить в Союз художников. Это очень большой труд, но я надеюсь, что постепенно к этому приду», — заключила девушка.

Занятия преподавателя Кристины Власовой проходят как для взрослых, так и детей от семи лет в Доме культуры «Космос» по вторникам, а со среды по субботу — в ДК «Волоколамец» ЦКиТ «Родники».

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