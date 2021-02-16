Художница из Волоколамска начала спасать лис, выкупая их со зверофермы. Сейчас у нее уже 120 животных

Под Волоколамском есть место, которое на первый взгляд может показаться зоопарком. На частной территории обитает 120 лис. На самом деле это владения художницы Юлии Кужим. Почему женщина решила завести такое количество диких животных и как удалось создать комфортные условия для их проживания, узнавал корреспондент «360».

В 2017-м она впервые попала на звероферму, чтобы купить лисят, и пришла в ужас. Она уже тогда знала, что лисицы легко приручаются, тем более те, что изначально выросли рядом с человеком, а не в дикой природе. На звероферме в метровых клетках живут сотни лисят, которые не проживут и полугода. Из них сделают шапки, шубы, помпоны.

«Приехала на звероферму в 17-м году купить двух лисят. То есть я не планировала, что у меня здесь такое будет. Меня просто повели выбирать. Ну а как выбрать? Вот этого ты понимаешь, что сейчас возьмешь, а этого через несколько месяцев убьют на шкуру», — рассказывает Юлия.

Источник фото: телеканал «360»

Тогда она купила двоих. И каждый раз, зарабатывая деньги, возвращалась, чтобы выкупить новых.

«Первые три года выкупала за свои деньги. В последнее время подписчики, волонтеры стали помогать», — говорит Юлия Кужим.

Если бы люди знали, что они из себя представляют, у нас вообще меховой индустрии бы не было. Лисы — это нечто среднее между кошкой и собакой. Абсолютно разумные, очаровательные животные Юлия Кужим художница.

Источник фото: телеканал «360»

Потом Юлия стала приобретать еще и енотовидных собак. У нее лисы и другие животные жили и живут в просторных вольерах, и, конечно, их никто не пустит на воротник.

Я случайно узнала, что в Японии есть такая деревня лис. Там лисы живут не в вольерах и клетках, а на большой огороженной территории в несколько гектаров. Ну вот мы и стали огораживать такие большие территории, чтобы лисы могли жить в условиях, приближенных к природным. Можно сказать, на свободе Юлия Кужим художница.

Источник фото: телеканал «360»

Более того, Юлия раскрутила Instagram — и для многих лисиц нашлись опекуны, которые помогают с кормом.

В целом женщина убеждена, что рано или поздно меховой индустрии в России придет конец. Система меняется, уверена Юлия.

Источник фото: телеканал «360»

«Она меняется, хочешь того или не хочешь. В Европе уже нет звероферм. Надеюсь, это и до нас дойдет», — говорит художница.

Смотрите подробности в сюжете «360».