Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике

Британские маркетологи подсчитали — продажи помад с начала пандемии упали вдвое. А вот у художницы Ксении Федоровой из Балашихи палитра цветов, наоборот, только пополняется. Правда, наносит она косметику не на лицо, а на холст. О своей оригинальной технике она рассказала корреспонденту «360».

Идея Ксении пришла 20 лет назад, когда девушка впервые осталась наедине с маминой косметичкой. Обычно девочки пробуют накрасить себя, но Ксения решила порисовать на бумаге.

Источник фото: телеканал «360»

«Потом пришла мама, я как-то говорю: „Мам, я у тебя покопалась в косметичке“. Она говорит: „Ничего, доченька, у меня очень много просроченной. Так, вот это тебе, это тоже тебе“», — вспоминает Ксения Федорова.

Источник фото: телеканал «360»

С тех пор Ксения рисует на бумаге, штукатурке, зеркалах и ткани. В ход идет все — помады, карандаши, тушь для ресниц, тени и тональная основа.

Среди картин Ксении натюрморты, пейзажи и портреты. Работы подмосковной художницы участвуют в международных выставках.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, девушка не только профессиональный художник, но еще и режиссер. Она сняла фильм о первой женщине, рисующей помадой.