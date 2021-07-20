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    20 июля 2021, 20:11

    Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике

    Анастасия Максимовских, Елена Силиванова

    Британские маркетологи подсчитали — продажи помад с начала пандемии упали вдвое. А вот у художницы Ксении Федоровой из Балашихи палитра цветов, наоборот, только пополняется. Правда, наносит она косметику не на лицо, а на холст. О своей оригинальной технике она рассказала корреспонденту «360».

    Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике

    Идея Ксении пришла 20 лет назад, когда девушка впервые осталась наедине с маминой косметичкой. Обычно девочки пробуют накрасить себя, но Ксения решила порисовать на бумаге.

    Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Потом пришла мама, я как-то говорю: „Мам, я у тебя покопалась в косметичке“. Она говорит: „Ничего, доченька, у меня очень много просроченной. Так, вот это тебе, это тоже тебе“», — вспоминает Ксения Федорова.

    Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    С тех пор Ксения рисует на бумаге, штукатурке, зеркалах и ткани. В ход идет все — помады, карандаши, тушь для ресниц, тени и тональная основа.

    Среди картин Ксении натюрморты, пейзажи и портреты. Работы подмосковной художницы участвуют в международных выставках.

    Художница из Балашихи нашла необычное применение косметике | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, девушка не только профессиональный художник, но еще и режиссер. Она сняла фильм о первой женщине, рисующей помадой.