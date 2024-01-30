Подмосковье 30 января 2024, 12:53 Художница Елена Александрова из Лобни приняла участие в дефиле ко Дню амурского тигра на выставке «Россия» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Лобненская художница Елена Александрова побывала на праздновании Дня амурского тигра. Мероприятие проходило в павильоне «Природоград» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». Она вместе со своими учениками приняла участие в творческом дефиле картин.

Дефиле «Тигриные мотивы» проходило на главной сцене в павильоне Минприроды России. Художница и ее ученики из школы № 9 продемонстрировали свои картины с изображением амурского тигра.

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Отметим, что Елена Александрова проводит в Лобне бесплатные мастер-классы для жителей. Прошлым летом такие занятия проходили в городском парке культуры и отдыха.

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