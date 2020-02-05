Художников из Подмосковья приняли в академию Андрияки по программе поддержки одаренных детей

Уникальная система преподавания и мировое имя. В академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки берут только лучших из лучших. Чтобы сюда попасть, 16 школьниц из Подмосковья прошли строгий отбор и конкурс в три человека на место.

Занятия живописью в академии совмещают со школьной программой. Живут ученики здесь же, двумя этажами ниже. Основатель единственной в России академии акварели Сергей Андрияка поддержал идею фонда «Талант и успех». При участии гимназии Примакова здесь будут обучать одаренных детей.

Источник фото: телеканал «360»

«И дети, и студенты, которые приходят, они просто хотят, они рвутся на занятия, они переживают, не дай бог там пропустить. Для них это самое любимое, что, собственно, существует», — отметил народный художник России Сергей Андрияка.

Источник фото: телеканал «360»

На урок к художницам традиционно заглядывает и сам ректор. Экскурсия для министра культуры Елены Харламовой плавно перетекла в дружескую беседу.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле, я счастлив. Я уже всем говорил: если бы не было академии, я бы не знал, чем заниматься. Потому что это не просто вуз, на самом деле, это дом», — сказал Дмитрий Астафьев, преподаватель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Источник фото: телеканал «360»

И гордость этого дома — картинная галерея художника Аркадия Пластова. Поэтому Сергей Андрияка устраивает гостям и студентам эксклюзивную экскурсию. Не переставая при этом по пути давать ценные советы и наставления ученикам.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, и самого художника ждал небольшой сюрприз. Министр культуры в гости приехала не с пустыми руками. Елена Харламова поблагодарила Сергея Андрияку за вклад в художественное образование и обучение подмосковных детей.