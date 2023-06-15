Подмосковье 15 июня 2023, 10:29 Художники создали граффити с христианскими мотивами в Лобне

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Необычный стрит-арт появился на трансформаторной подстанции в микрорайоне Катюшки в Лобне. Объект расписали профессиональные художники по инициативе местного благочиния.

Иерей Павел Тарасов и клирик Серафимовского храма Иоанн Мельник пригласили профессиональных художников, согласовали проект граффити с энергетиками и администрацией. Так обычная трансформаторная подстанция в микрорайоне Катюшки стала территорией творчества.

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«На данном рисунке будет изображен <…> Киовский храм, узнаваемые дома, которые у нас в Катюшках есть. В центре этой композиции располагаются ангелы — серафимы шестикрылые, которые, по библейскому повествованию, являются попечителями земли о душах людей», — рассказал Иоанн Мельник.

Работу выполнили иконописец Александр Цыпков и художник Вадим Бобров. Христианским стрит-артом они занимаются не первый год. Их граффити украшают улицы столицы и городов Подмосковья. В Лобне — это первый такой объект.

«Материалы у нас самые классические — водоэмульсионка и аэрозоль. Мне нравится заниматься подобным и продвигать подобные сюжеты в граффити и стрит-арте», — поделился Александр Цыпков.

В будущем авторы проекта планируют расписать еще не одну трансформаторную подстанцию и даже создать мурал, украсив стену жилого дома. Эту идею вынесут на общественное обсуждение.

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