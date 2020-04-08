Художники создали гигантское сердце в Подольске в поддержку врачей

Огромное сердце и надпись «спасибо» длиной 30 метров появились в поле вблизи подмосковного Подольска. Так братья-художники Илья и Максим Демченко решили отблагодарить медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Подробности — в репортаже «360».

Братья Демченко более десяти лет занимаются граффити. Надпись, которую они выполнили, отчетливо видна с высоты птичьего полета. Сами художники призывают распространить видео о перформансе в соцсетях, чтобы медики знали — о них не забывают.

В повседневной жизни граффитисты привыкли расписывать стены и фасады, а тут дело другое. Владение кистью не так важно, как пространственное мышление. Всего на выполнение надписи у ребят ушло 35 литров краски.

Источник фото: Телеканал «360»

Илья и Максим вдохновились многочисленными флешмобами, которые стали популярны с началом эпидемии коронавируса. В сети разлетелись кадры из Италии и Испании, где целые кварталы устраивают концерты.

Кроме того, жители домов в разных странах мира договариваются и в одно и то же время аплодируют врачам с балконов.

В Подмосковье самоизоляция также располагает к творчеству и объединению. Тем более, что регион находится в центре эпидемии в России. В области почти 500 зараженных. И на каждого — целая команда врачей и медсестер.

«Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше, и ваше „спасибо“», — призывают братья.