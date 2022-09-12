Художники со всего Подмосковья стали участниками фестиваля граффити в Ивантеевке | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Художники со всего Подмосковья стали участниками фестиваля граффити в Ивантеевке

Читать 360tv в

В Ивантеевке состоялся масштабный фестиваль граффити. Мероприятие прошло на территории парка при Центре культуры и искусств имени Кекушева. Всех гостей праздника ожидала насыщенная программа. Для них прошли мастер-классы по созданию деревянных значков и открыток, всех желающих обучали современным танцам, можно было сделать переводные и блестящие тату, украсить себя интересными рисунками при помощи глиттера.

Фестиваль собрал сразу 15 талантливых художников со всей Московской области. Они украшали кирпичные сооружения в парке красивыми рисунками в стиле граффити. Среди рисунков был портрет Леонида Носырева – мультипликатора и уроженца Ивантеевки, который создал знаменитого Антошку.

Реклама

«Проект «Лица Подмосковья» действует в Московской области с апреля этого года. В городских округах региона команда художников, в том числе Сергей Салин и Илья Демченко, создала серию большеразмерных рисунков в стиле граффити – портреты известных деятелей в области культуры и искусства, науки, тех, кто прославился достижениями и подвигами. Граффити-фестиваль, который прошел в Ивантеевке, стал кульминацией проекта», – сказала руководитель проекта Полина Ледова.

Реклама

На фестивале побывал депутат Государственной думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев. Он выразил свою благодарность всей команде фестиваля за все, что они делают, за развитие уличного искусства, за приобщение молодежи к интересному и яркому творчеству. Фестиваль граффити стал яркой и важной частью празднования Дня Ивантеевки, и все задумки, которые были у художников, удались в наивысшей мере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, как узнать все об интересных событиях в Московской области.

0 0 0 0 0 0