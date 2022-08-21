Художники со всего мира нарисуют картины на стенах домов в Балашихе в рамках «Культурного кода»

Стрит-арт — это не только граффити, плакаты и трафареты, это еще инсталляции и монументальная живопись. Что если, на стене дома распустится букет ромашек? Или, скажем, с высоты 12-этажного дома на вас будет взирать Пушкин или Дали? Нечто подобное произойдет в Балашихе, где художники со всего мира нарисуют 39 картин на стенах домов.

Стрит-арт художник из Мексики Фарид Руэда станет автором одного из 39 муралов — картин размером с многоэтажный дом — они появятся в Балашихе ко дню города.

«Я буду рисовать портрет моей русской подруги. Хочу показать красоту русских женщин. И буду использовать элементы природы. Хочу изобразить ее как богиню весны», — рассказал Руэда.

Мурал — это часть архитектуры. От портретов до головокружительной абстракции.

«Есть вот люди, которые пишут большие тексты, экспликации к работам. Я вот читаю, там все насыщенно, красиво звучит, но ни хрена не понятно. Смысл лить воду, короче, я не вижу. Мне вот так вот нравится и вот рисую», — сказал стрит-арт художник Андрей Устинов.

Отчасти российскую школу стрит-арта отличает полет фантазии. Тогда как за рубежом принято отрабатывать, что называется, авторский почерк. Но уличное искусство изначально появилось как протест против шаблонов и сейчас объединяет не только жанры: живопись, пантомиму, танцы, — но и людей со всего мира.

Здесь будут работать почти 90 художников из 20 стран мира. И, в первую очередь, хочется сказать спасибо ребятам, что они здесь, что они делают свое дело Екатерина Швелидзе Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области

Фестиваль «Культурный код» продлится 28 дней. За это время в городе появится несколько десятков не только уличных картин, но и совершенно разных арт-объектов. Завершится фестиваль в день города 17 сентября.