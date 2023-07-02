Подмосковье 02 июля 2023, 21:44 Художники народного промысла собрались на «ГжельФесте» в Раменском

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В Раменском прошел фестиваль «ГжельФест». Выпускник Гжельского университета Даниил Китаев работает с глиной три года. На мастер-классе художник народных промыслов поделился опытом, как из кусочка материала сделать настоящее произведение искусства.

Фестиваль прошел на обновленной улице Художников. В будущем она объединит выставочную площадку, музей, мастерские художников и арт-объекты.

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«Мы хотели, чтобы это место стало центром, где мы могли проводить различные мероприятия, в том числе такие, как „ГжельФест“. Хочется, чтобы вся гжель была такая аккуратная, красивая, в стиле», — сообщил глава округа Виктор Неволин.

Также на «ГжельФесте» можно было вспомнить традицию и отправить родным и друзьям открытку по почте. Весточки со знаменитой синей птицей гжели разлетелись по всей России.

«Особенность гжельской росписи — в необыкновенном мазке, который градиентно отображает всю гамму синего цвета: от бледно голубоглазо темно-темно синего», — рассказала директор Раменского историко-художественного музея Людмила Слизова.

Гжельская керамика является визитной карточкой России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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