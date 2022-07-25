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    25 июля 2022, 23:31

    Художники из разных регионов посетили пленэр в Луховицах

    Анастасия Борискова

    В 20 раз в городском округе Луховицы проходит межрегиональный пленэр. В нем участвуют 11 художников из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

    Художники из разных регионов посетили пленэр в Луховицах

    Художники вдохновляются красотой российской глубинки и видами Луховиц. Пейзажи пишут в основном сельские. Деревенские домики, гуси и необыкновенная природа.

    «Вдохновляет именно общение с природой. Ну и домики, люди России — это любимая страна, как ей не вдохновляться?», — поделился художник из Москвы Николай Шалаев.

    10 дней художники будут работать в Луховицах, а итогом пленэра станет совместная выставка. Она откроется в культурно-выставочном центре. Две работы художники по традиции подарят округу.