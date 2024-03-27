Подмосковье 27 марта 2024, 23:18 Художники из Подмосковья изобразили производственный процесс завода «СПКБ-Техно» Администрация Подольск г.о.

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Художники со всего Подмосковья приехали в Подольск, чтобы создать картины в цехах завода «СПКБ-Техно». Они решили изобразить производственный процесс и оборудование завода как произведение искусства.

Художникам провели экскурсию по предприятию, рассказали о производственном процессе и продемонстрировали различные арт-объекты, созданные на заводе.

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Одна из художниц Ольга Бавыкина поделилась своим впечатлением, подчеркнув, что идея изобразить производственный процесс пришла к ней после выставки «Индустриальная Россия», где специалисты рисовали промышленные объекты.

«Меня поразило то, что здесь, на СПКБ, отлично сочетается как промышленность, так и вот различные арт-объекты и творческая деятельность. Видно, что все неравнодушны и горят своим делом», — поделилась Ольга Бавыкина.

После экскурсии каждый художник выбрал удобное место, чтобы изобразить его на своем полотне.

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