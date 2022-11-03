Художники из Одинцова расписали подземный переход граффити | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 22:30 Художники из Одинцова расписали подземный переход граффити

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Подземный пешеходный переход на железнодорожной станции Лесной Городок в Одинцове расписали граффити. Геометрический рисунок уличные художники наносили в течение 10 дней.

Пешеходный переход на Минском шоссе соединяет железнодорожную станцию Лесной Городок с большим жилым массивом. Ежедневно им пользуется около 19 тысяч местных жителей.

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Теперь стены перехода покрыты ярким геометрическим рисунком. Уличные художники тщательно продумывали концепцию несколько месяцев.

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«Мы рисовали в течение 10 дней. Рисовали в немножечко экстремальных погодных условиях, но все равно справились. Мне кажется, получилось прикольно. У нас было много отзывов от жителей этой местности. Людям нравится, а мы рады», — рассказал художник Джамиль Исамов.

Подземные переходы часто становятся объектами вандализма. Художникам было важно заполнить пространство стен таким образом, чтобы на них уже не осталось места для «несанкционированной живописи».

«Нашли ребят, которые представили нам несколько проектов, эскизов. Из них мы выбрали более-менее нейтральную- геометрию», — рассказала главный специалист Голицынского филиала госкомпании «Автодор» Евгения Рябцева.

Граффити в Лесном городке – пилотный проект. Если опыт окажется удачным и будет иметь положительный отклик у жителей, то подобные арт-пространства появятся и в других районах Одинцовского округа.