Художники Жестовской фабрики показали Воробьеву и Мишустину предметы народного промысла

Народные промыслы являются частью культуры и истории России, которые необходимо сохранять. Об этом во время поездки на Жостовскую фабрику в Мытищах заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с ним на предприятии побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это наша идентичность, часть нашей культуры, истории. И мы сегодня благодарны, что на уровне правительства состоялось подробное обсуждение, причем с теми, кто занимается этой культурой, творчеством, производством», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что народным промыслам в современном мире нужна поддержка, чтобы традиции продолжали существовать. Для этого предусмотрены субсидии, специальный налоговый режим, защита интеллектуальной собственности.

Не просто искусство

Фабрики народных промыслов — это еще и элемент туристического потока, отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Все это имеет принципиально важное значение для устойчивого положения предприятий народного промысла и их развития», — заявил губернатор Подмосковья.

Художники, как правило, представляют целые династии, которые достаточно долго учатся искусству.

Художники — это уникальные люди. <…> Мы видим необходимость индивидуального подхода, может быть, статуса, если ты работаешь на фабрике. Потому что Жостово — это не просто художественный цех, это марка, стандарт качества Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Мишустин оценил

Главный художник Михаил Лебедев в мастерской представил высокопоставленным гостям свои работы и мастериц.

Директор фабрики Андрей Климачев показал Мишустину готовую продукцию. Премьер-министру в том числе показали самый большой поднос, над которым трудились 24 художника.

На выставке также продемонстрировали работы других фабрик народного промысла. Мишустин пообщался с их руководителями.

Мишустин отметил, что продукция Жостовской фабрики представлена на портале промыслы.рф, запущенном Минпромторгом. Он выразил надежду, что новая площадка наберет популярность и повысит интерес к предметам искусства народного промысла.

«Это очень хорошая площадка для новых брендов и для развития тех традиционных, которые у вас есть», — сказал премьер-министр РФ.

Источник: сайт правительства РФ

Государство поддержит художников

В федеральном бюджете предусмотрены субсидии на выпуск изделий народных промыслов, рассказал Мишустин. Только в 2022 году на эти цели предусмотрено 600 миллионов рублей. Средства позволят компенсировать часть расходов, в том числе на закупку сырья и материалов. Кроме того, предприятиям дополнительно выделят еще полмиллиарда рублей.

«Сегодня подписано постановление правительства, которое совершенствует правила этой поддержки. Теперь она будет предоставляться авансом. Речь идет о субсидии на оплату энергоресурсов и в том числе страховых взносов. Компенсацию можно будет получить сразу, не дожидаясь конца месяца, а после завершения текущего периода — возмещение в размере 40% разных затрат», — сказал премьер-министр.

Мишустин выразил надежду, что эти меры обеспечат предприятиям народного промысла финансовую устойчивость.

«Президент подчеркивал, что для нашей многонациональной страны разнообразие народного творчества — это не только бесценное наследие, но и преимущества. И их надо не просто беречь, а передавать нашим будущим поколениям», — подчеркнул Мишустин.