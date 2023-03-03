Подмосковье 03 марта 2023, 17:04 Художники Донбасса организовали в Зарайске выставку портретов российских военнослужащих

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Выставка живописи и графики «Донбасс — Россия. Общая история» открылась в детской школе искусств имени Голубкиной в Зарайске. На ней представлены портреты российских военнослужащих, участников спецоперации.

Образы на картинах и их судьбы — не вымысел, а портреты реальных людей, защищающих Донбасс. Художники ЛНР и ДНР создавали свои работы в течение восьми лет.

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«На портретах лица людей, которые воюют. Это друзья, родственники самих художников. Кто-то воюет, кого-то нет уже в живых. Сама выставка собиралась в декабре как раз под бомбежками. Художники, героические люди, несли под обстрелами работы в самый центр города», — рассказал президент общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области Андрей Кошелев.

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Художники и зрители уверены, что выставка может стать целительной силой для преодоления всех сложностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о товарищеском матче между легендами хоккея и героями СВО. Его посетили около пяти тысяч человек. Матч закончился ничьей — 11:11.

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