    10 июня 2020, 17:53

    Эскизы для тату или искусство? Художник выпустил книгу иллюстраций к пословицам

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Людмила Александрова

    Смесь стиля татуировки, геральдики, леттеринга и классического рисунка. Новую жизнь старым пословицам подарил художник Петр Скляр. В его книге «Словографика» собраны сотни русских поговорок, воплощенных в иллюстрации.
    Эскизы для тату или искусство? Художник выпустил книгу иллюстраций к пословицам | Изображение 1
    Источник фото: Instagram Петра Скляра

    В работах художника и старый фольклор, и крылатые фразы из фильмов, цитаты великих классиков. У «Словографики» даже есть поклонники, которые набивают татуировки с рисунками пословиц.

    Уже много лет Петр Скляр иллюстрирует пословицы. Своему стилю художник сам придумал название: словографика. И книгу выпустил, где каждая идиома помимо иллюстрации отражает свою историю. Вместе с самой пословицей — ее братья и сестры, иностранные аналоги.

    Эскизы для тату или искусство? Художник выпустил книгу иллюстраций к пословицам | Изображение 2
    Источник фото: Instagram Петра Скляра

    Особенность заключается еще в том, что помимо пословиц, пришедших к нам из древности — а эту тему Скляр давно изучает — в числе двух сотен его иллюстраций и современные крылатые фразы.

    «Словографика» дошла даже до современных актуальных тем. И найти ее можно теперь не только в книжке — повсюду. Не зря ведь начали с темы татуировок — иллюстрации Скляра красуются даже на телах у поклонников словесности. Но уж если носить словографику, то не обязательно под кожей, можно и поверх.