Эскизы для тату или искусство? Художник выпустил книгу иллюстраций к пословицам

Смесь стиля татуировки, геральдики, леттеринга и классического рисунка. Новую жизнь старым пословицам подарил художник Петр Скляр. В его книге «Словографика» собраны сотни русских поговорок, воплощенных в иллюстрации.

Источник фото: Instagram Петра Скляра

В работах художника и старый фольклор, и крылатые фразы из фильмов, цитаты великих классиков. У «Словографики» даже есть поклонники, которые набивают татуировки с рисунками пословиц.

Уже много лет Петр Скляр иллюстрирует пословицы. Своему стилю художник сам придумал название: словографика. И книгу выпустил, где каждая идиома помимо иллюстрации отражает свою историю. Вместе с самой пословицей — ее братья и сестры, иностранные аналоги.

Источник фото: Instagram Петра Скляра

Особенность заключается еще в том, что помимо пословиц, пришедших к нам из древности — а эту тему Скляр давно изучает — в числе двух сотен его иллюстраций и современные крылатые фразы.

«Словографика» дошла даже до современных актуальных тем. И найти ее можно теперь не только в книжке — повсюду. Не зря ведь начали с темы татуировок — иллюстрации Скляра красуются даже на телах у поклонников словесности. Но уж если носить словографику, то не обязательно под кожей, можно и поверх.