Подмосковье 31 января 2024, 16:43 Художник Юрий Штейнгарц провел мастер-класс для студентов колледжа «Подмосковье» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Студенты колледжа «Подмосковье» посетили выставку «Избранное» в галерее имени Коробкова в Лобне. После автор картин — художник Юрий Штейнгарц провел для ребят творческий мастер-класс.

Юрий Давидович показал свои техники рисования и графики, поделился идеями будущих картин, а после ответил на вопросы студентов. Выставка его работ в галерее продлится до 4 февраля.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Штейнгарц — участник свыше 60 выставок в России и за рубежом. Он окончил графический факультет Московского государственного художественного института имени Сурикова и факультет графики Университета рабкоров имени Ульяновой.

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